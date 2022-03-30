Rusya’nın çelik talebi bu yıl %30 düşecek, Rus Demiryolları ihracat sevkiyatlarında ücretlerin artırılmasını istiyor

Çarşamba, 30 Mart 2022 17:28:51 (GMT+3) | İstanbul

Rusya Çelik Birliği, ülkenin çelik talebindeki düşüşün AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlara bağlı olarak bu yıl içerisinde %30’a veya 13 milyon mt seviyesine çıkabileceği belirtti. Ayrıca Rus Demiryolları’nın ihracat sevkiyatlarında ücretlerin artırılmasını talep etmesi nedeniyle çelik ihracat hacminin düşeceği ve Rusya’nın rekabet gücünün bu durumdan etkilenebileceği ifade edildi.

14 Rus otomobil üreticisinin sekizinin üretimlerine ara verdiği göz önünde bulundurulduğunda çelik tüketimindeki düşüşte en çok otomotiv sektörünün etkili olacağı ve otomobil üretimindeki toplam düşüşün bu yıl %50 seviyesinde yer almasının beklendiği öğrenildi. Bir çelik üreticisi SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Segmentlerdeki talep dağılımı eşit değil. İthal bileşene bağımlı olan bu sektörlerde üretim azalacak. İnşaat sektörü şimdilik istikrarlı bir seyir gösteriyor. İlerleyen zamanlarda hükümet inşaat projelerini destekleyecekmiş gibi gözüküyor. İthalat yapılamadığı için yerel talebin hafifçe arttığını düşünüyoruz,” dedi.

Rusya Çelik Birliği ayrıca ihracat tonajlarının yaptırımlar nedeniyle iç piyasaya verilmesine bağlı olarak fiyatların düşeceğini dile getirdi. Birlik tarafından yapılan açıklamada, “Rus çelik işletmelerinin yabancı piyasalardaki rekabet gücünü koruyabilmek amacıyla ihracat tonajlarını alternatif rotalara yönlendirmesiyle lojistik maliyetleri artacak. Türkiye limanlarına verilen navlun oranları şimdiden 2,5 kattan daha fazla ve Çin limanlarına verilenler ise 4 kat arttı. Ayrıca son kullanıcılara büyük indirimli satışlar yapılacak,” sözlerine yer verildi.

Öte yandan çelik talebinde beklenen düşüşe rağmen Rus Demiryolları, kur dalgalanmalarından ve uluslararası fiyatlardaki artışlardan yola çıkarak çelik ihracatında sevkiyat ücretlerinin %30’dan fazla artırılması önerisinde bulundu. Aynı açıklamada, “Sevkiyat ücretlerinin artırılması önerisi metalürji şirketlerinin ihracat yapmasının yasaklanmasıyla aynı etkiyi yaratacak ve Rusya’nın ihracat piyasalarındaki rekabet gücünü zayıflatacak,” ifadesine yer verildi.