Rusya Ukraynalı Metinvest’in çelik ürünlerine el koyup satmaya başladı

Salı, 31 Mayıs 2022 14:51:42 (GMT+3) | İstanbul

Rusya bugün, işgalden önce Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest Group’un sahibi olduğu Mariupol limanından başta sıcak sac olmak üzere Ukrayna çıkışı çelik ürünlerin sevkiyatına başladı.

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andriuşenko, “Bir Rus gemisine 2.500 mt [sıcak haddelenmiş] çelik yüklendi ve bu gemi Rostov limanından açıldı. İşgalciler limanda bulunan 34 geminin ‘kamulaştırıldığını’ veya fiilen ele geçirildiğini duyurmuştu. Gemiler yeniden adlandırılmaya ve bayraklar değiştirilmeye önceden başlamıştı,” dedi. Donetsk Cumhuriyeti medyası da Ukrayna çıkışlı çelik ürünleriyle yüklü Rus gemisinin Mauripol limanından çıkış yaptığını bildirdi.

Metinvest tarafından yapılan açıklamada, “Mariupol limanının yasal olmayan yollarla ele geçirilmesi ve limanda faaliyetlerin başlatılması çalıntı ürünlerin işgalciler tarafından Rostov, Tagangrog, Novorossiysk, Tuapse ve işgal altındaki Sivastapol limanlarına gönderilerek Rusya Federasyonu’na uygulanan yaptırımları desteklemeyen Afrika ve Asya ülkelerine yasal olmayan şekilde satılabileceğini açıkça gösteriyor,” ifadeleri kullanıldı.

Mariupol Limanı Başkanı Igor Barski, 23 Şubat tarihinde yani Rus işgalinden bir gün öncesinde çoğunlukla Metinvest’in ürettiği 200.000 mt pik demirin ve çeliğin limanda depolandığını bildirmişti. Şirket ayrıca 28.000 mt çeliğin gemilere yüklendiğini söylemişti.

Şirketin açıklaması, “Uluslararası hukuk ve Ukrayna kanunları uyarınca, Metinvest Group’un ticari gemilerini ve ürünlerini silah zoruyla ele geçirenlerin eylemleri, savaş hukukunu ihlal eden ve uluslararası suç olarak kabul edilen haydutluk ve yağmacılık kapsamına giriyor,” şeklinde devam etti.

Mariupol Limanı toplam sevkiyat tonajı yıllık 5 milyon mt seviyesinde yer alarak Ukrayna’nın çelik sevkiyatları bakımından en büyük limanı olarak biliniyor.