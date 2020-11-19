Rusya merkezli ChelPipe Group’un boru sevkiyatı Ocak-Eylül döneminde %34 düştü

Perşembe, 19 Kasım 2020 17:21:56 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli çelik boru üreticisi ChelPipe Group (ChTPZ), sevkiyatları Covid-19 salgınından ciddi şekilde etkilenmeye devam ettiği için bu yılın ilk dokuz ayında faaliyet sonuçlarında önemli bir düşüş yaşadı. ChelPipe Group, Covid-19 salgınının 2020 yılındaki makroekonomik durumu olumsuz yönde etkilemeye devam etmesini bekliyor. Ancak şirket, kriz önlemleri, faaliyet verimliliği programı ve bu yılın ikinci yarısında birçok segmentte talebin artacağına dair öngörüsünün, şirketin sabit mali durumunu sürdürmesini sağlayacağını düşünüyor. Şirket, piyasa koşullarına göre sermaye harcamalarına yönelik esnek bir yaklaşım edinerek, yatırım programını uygulamaya devam etmeyi planlıyor.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, ChelPipe’ın toplam boru sevkiyatı yıllık %34 düşüşle 1,04 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, çoğunlukla sanayi ve inşaat şirketlerinin zayıf talebi ve üçüncü çeyrekteki karantina kısıtlamaları nedeniyle, şirketin dikişsiz boru sevkiyatı yıllık %11 düşerek 353.000 mt seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde ChelPipe’ın petrol ve doğal gaz borusu sevkiyatı, petrol şirketlerinin düşük yatırımlarının sonucu olarak zayıflayan hidrokarbon talebi nedeniyle yıllık %17 düşerek 297.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin geniş çaplı boru sevkiyatı, yıllık %63 düşüşle 261.000 mt seviyesinde yer alarak en büyük düşüşü kaydetti. Ancak düşük ihracat seviyesi, yerel piyasaya yapılan sevkiyatlarla dengelendi.