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Rusya hurda ihracat vergisini yükseltti, ihracatçıların marjları daraldı

Aralık ayının sonunda Rus otoriteler hurda ihracatına yönelik mevcut kısıtlamalar için yasa değişikliğini onayladı.

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