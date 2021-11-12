Rusya hurda ihracat vergisini 100€/mt’a yükseltmeyi düşünüyor

Cuma, 12 Kasım 2021 14:11:41 (GMT+3) | İstanbul

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, küresel fiyatlar yükselmeye devam ederken yerel hammadde tedarikini güvence altına almak için hurdaya yönelik ihracat vergisinin daha da yükseltilmesini önerdi. Yetkililer, daha önce uygulanan 70€/mt’luk artışın ihracatı düzenlediği ve böylece yaz döneminde yerel inşaat demiri fiyatlarının dengelendiği konusunda ısrarcı. Bakanlık, “Önlemin etkinliğini kanıtladığı ve küresel hurda fiyatlarının arttığı göz önüne alındığında, bir sonraki aşamaya geçerek vergiyi 100€/mt’a çıkarmayı makul buluyoruz,” dedi.

Önerinin diğer bir nedeni ise, Rusya yerel inşaat demiri piyasasında fiyatların keskin bir artış göstererek 900-945$/mt (78.000-82.000 RUB/mt) fabrika/depo çıkışı aralığına çıkması oldu. Bir bakan, “İnşaat demiri fiyatlarında görülen yeni artış, tüccarların politikalarından kaynaklandı. Alım yapıyorlar, marjlarını koyup çok daha yüksek fiyatlarla satıyorlar,” dedi. Buna ek olarak, yetkililer, tüccarların pazardaki payının küçültülmesi ve sektörde uzun vadeli anlaşmalar yapılması gerektiğine inanıyor. Böylece, üreticiler son kullanıcılarla daha yakın temas halinde olacak ve üretim planlarını müteahhitlerin ihtiyaçlarında göre ayarlayabilecekler.

Rusya’ya ek olarak, Ukrayna da hurda ihracat politikalarını yeniden gözden geçiriyor. Daha önce ihracat yasağına ilişkin çok sayıda görüşme yapılırken, şimdi çelik sektörü temsilcileri hükümetten mevcut 58$/mt’luk vergiyi200$/mt’a çıkarmasını istiyor. Bir kaynak, “Temelde aynı şey olacak, bu orandaki vergi ve marjla ihracat satışı yapmak neredeyse imkansız hale gelecek,” dedi.