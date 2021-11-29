Rusya çelik üretiminden vergi alacak, hammadde için vergi hesaplamalarını değiştirdi

Pazartesi, 29 Kasım 2021 17:37:56 (GMT+3) | İstanbul

Rusya hükümeti, daha önce çelik ürünlerinin ihracatına getirdiği ve Ocak ayında sona erecek verginin yerine, bütçe gelirlerini artırmak için çelik üreticilerine yeni kurallar uygulayacağını bildirdi. 2022 yılı başından itibaren, ham çelik üretimine vergi uygulanacak. Bunun sonucunda ihracat vergisinin iptal edilmesine rağmen Rusya’daki çelik üreticilerinin ek maliyetleri olacağı ve bu sefer bu durumun sadece satışları değil üretim hacimlerini de kısıtlayacağı belirtiliyor.

Piyasa kaynaklarına göre, Rusya, yüksek fırınlarda yapılan ham çelik üretimi için %2,7 vergi getirdi, bu da aylık ortalama satış fiyatlarına göre hesaplanacak. Fiyatlar 300$/mt’un altına düşerse vergi geçerli olmayacak. SteelOrbis’in görüştüğü bir çelik üreticisi, “Vergi, nihai mamul satışlarından değil ham çelik üretiminden alınacak,” şeklinde konuştu. Hem Makine sektöründeki bazı şirketler vergiden muaf olacak.

Elektrik ark ocaklı, indüksiyon fırınlı ve açık ocaklı üretim yapan ve hurda kullanımı en az %80 olan şirketler için tüketim vergisi, güney limanlarındaki ortalama kütük ihracat fiyatları doğrultusunda hesaplanacak, aylık ortalama kurla çarpılacak ve vergiye, Ural bölgesindeki aylık müşteri teslim HMS kalite hurda fiyatları, 12.500 RUB seviyesinde yer alan kütük ile hurda fiyat farkı ve %50 oranındaki alaşım maliyetleri eklenmeyecek. Ardından, söz konusu rakamın, %30 redevans oranıylaçarpılması bekleniyor. Ayrıca, söz konusu denklemin içinde yer alan elektrik ark ocaklı üreticiler için vergi oranının en yüksek 1.000 RUB olabileceği ve 1.000 RUB üzerinin şirket tarafından ödenmeyeceği belirtildi.

Demir cevherine yönelik maden çıkarma vergisi oranının, Çin piyasası baz alınarak, %62 tenörlü ortalama küresel cevher fiyatının %4,8’i olmasına karar verildi. Koklaşabilir taş kömürü için bu oran, FOB bazındaki Avustralya çıkışlı yüksek kalite koklaşabilir taş kömürü fiyatları doğrultusunda ortalama fiyatın %1,5’i olarak belirlendi.

Sonuç olarak, Rus çelik üreticilerinin ek maliyetleri olacak ve marjları düşecek, ancak piyasanın bu habere verdiği tepki, ihracat vergisine yönelik tepkiye kıyasla daha iyi oldu. Bir çelik üreticisi, “Bu da başka bir kısıtlama ama alıştık. Artık yerel satışlarımız da etkilenecek ve üretim planlarının daha dikkatli yapılması gerekiyor. Ancak özellikle önceki ihracat vergisi ile karşılaştırıldığında, yeni kurallar ihracat üzerinde aynı etkiye sahip olmayacak,” dedi.