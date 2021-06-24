Rusya çelik ihracatına beş aylığına vergi getirmeyi planlıyor

Perşembe, 24 Haziran 2021 18:00:19 (GMT+3) | İstanbul

Rus yetkililer, yerel fiyat artışlarını dizginlemek için çeşitli çelik ürünlere ihracat vergisi getirmeyi planladığını açıkladı. Şu anda çelik piyasası oyuncuları, henüz resmi bir onay olmasa da kısıtlamanın olası sonuçlarını değerlendirmeye çalışıyor.

Kaynaklara göre, bu yıl 1 Ağustos ile 31 Aralık tarihleri arasındaki dönem için çeşitli karbon çeliği ürünlerine %15 vergi uygulanması öneriliyor. Vergi, Avrasya Ekonomik Birliği dışına yapılan ihracat için geçerli olacak. Ayrıca, yetkililer ürüne bağlı olarak değişmek üzere minimum fiyat uygulaması da planlıyor.

Geçici olarak önerilen ihracat önlemleri

Ürün Kodu Önerilen önlem 7202, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222 ve 7223 150$/mt’dan az olmamak kaydıyla %15 7205, 7206, 7209, 7210, 7211, 7212, 7215, 7216, 7217, 7225, 7226, 7228 ve 7229 133$/mt’dan az olmamak kaydıyla %15 7201, 7207, 7208, 7213, 7214, 7224 ve 7227 115$/mt’dan az olmamak kaydıyla %15 7203 54$/mt’dan az olmamak kaydıyla %15 7403 1.226$/mt’dan az olmamak kaydıyla %15 7501, 7502 ve 7503 2.321$/mt’dan az olmamak kaydıyla %15 7601 ve 7602 254$/mt’dan az olmamak kaydıyla %15

Yerel haber kaynaklarına göre, söz konusu önlem, bu yıl boyunca güçlü uluslararası trendin ardından artış gösteren ve maliyet bakımından yerel inşaat projelerini olumsuz etkileyen yerel çelik fiyatlarının düzenlenmesine yardım edecek. Ayrıca, verginin uygulanacağı süre zarfında, çelikten alınan vergiyle 113-114 milyar RUB ve demir dışı metal ürünlerden 50 milyon RUB’a kadar kazanç sağlanması bekleniyor. Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin konuya ilişkin, “Vergi, çelik üreticileri için ceza değil, iç piyasayı korumak için alınan koruma önlemlerinin bir parçası. Uluslararası piyasalarda olanlardan yerel tüketicilerimizi korumamız gerekiyor,” açıklamasını yaptı.

İhracat vergisinin uygulanmasıyla ilgili resmi bir onaylama yapılmasa da Rus üreticilerin büyük bir kısmı verginin yürürlüğe alınacağını varsayıyor. Piyasa oyuncuları, olası sonuçları değerlendirmeye çalışırken, en büyük etkinin, Rusya’nın en büyük yassı ve yarı mamul ihracatçısı olduğu göz önüne alındığında, yarı ve yassı mamuller üzerinde görülmesi bekleniyor. Bir üretici SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Aslında, ihracat vergisinin etkisinin illa kötü olarak düşünülmemesi gerekiyor. İhracat vergisi, Çin’in yakında açıklayacağı ihracat vergisi gibi küresel fiyatları destekleyebilir,” dedi. Ancak, bazı üreticiler de ihracat vergisi nedeniyle küresel piyasalardaki rekabet güçlerini kaybetmekten korkuyor. İhracat hacminin düşmesi halinde, belirli bölgelerdeki arz da sıkıntıya girecek.

Bir kaynak, “Konuya ilişkin konuşmalar olsa da henüz kesinleşen bir şey yok. Önce, resmi kararı ve vergi oranını görmeli, ondan sonrasında da neler yapılması gerektiğini ve piyasanın tepkisini değerlendirmeliyiz,” dedi.