Russel Metals üçüncü çeyrekte 18 milyon $ net kâr açıkladı

Cuma, 06 Kasım 2020 12:32:42 (GMT+3) | San Diego

Russel Metals Inc. 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren üç aylık dönem için mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre, üçüncü çeyrekte şirketin net kârı bir önceki çeyrekte kaydedilen 5 milyon $’a kıyasla artarak ve geçen yılın aynı çeyreğine göre değişmeyerek 18 milyon $ olurken, gelirleri ise ikinci çeyrekte kaydedilen 588 milyon $ ve geçen yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 869 milyon $’a kıyasla 615 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Şirket düzenlediği bir basın toplantısında, üçüncü çeyrekte piyasa koşullarının, ikinci çeyrekteki kötüleşmenin ardından kademeli olarak iyileştiğini söyledi. Russel’ın faaliyetleri gerekli kabul edildi ve ikinci çeyrekte azaltılmış bir şekilde devam etti. İkinci çeyreğin sonunda şirketin faaliyet gösterdiği birçok alan, faaliyetlerini yeniden başlatarak talebin yükselmesini sağladı. Sonuç olarak, üçüncü çeyrekte şirketin faaliyetleri daha yüksek faaliyet hacmi ve hareketliliği gösterdi.

Şirketin Başkanı ve CEO’su John G. Reid, “İş koşulları zorlu kalmaya devam etse de iyileşme gösteriyor. Üçüncü çeyreğin sonu ile dördüncü çeyreğin başında, metal servis merkezlerimiz ve çelik distribütörlerimiz talepte orta seviyede bir artış ve rulo ile levha fiyatlandırmasında hızlı bir yükseliş yaşadı. Enerji ürünleri segmentimizdeyse, sondaj kuleleri sayısı hafifçe arttı ve enerji fiyatları belirli bir aralıkta kaldı. Hat borusu ile petrol ve doğal gaz boruları segmentinde sonuçlar, düşük seviyedeki sondaj kulesi sayısını yansıttı ancak, başlıca olarak yatırım azaltma yoluyla işletme sermayesi başarılı bir şekilde azaltıldı ve sermayenin azaltılmasına odaklanmaya devam edildi,” şeklinde konuştu.