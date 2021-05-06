Russel Metals Inc. ilk çeyrekte 81 milyon $ net kâr açıkladı

Perşembe, 06 Mayıs 2021 15:00:34 (GMT+3) | San Diego

Kanada merkezli Russel Metals Inc., 31 Mart tarihinde sona eren üç aylık döneme yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 11 milyon $ net kâra ve dördüncü çeyreğinde açıklanan 9 milyon $ zarara kıyasla 81 milyon $ net kâr elde ettiği bildirildi. Söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri, 2020 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 815 milyon $’a ve dördüncü çeyreğinde kaydedilen 671 milyon $’a kıyasla 855 milyon $ oldu.

Şirketin yayınladığı basın açıklamasında, bu yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla, her ürün segmentinin faaliyet kârında önemli bir artış kaydedildiği belirtildi. Servis merkezlerinin elde ettiği faaliyet kârının, güçlü piyasa koşullarının bir sonucu olduğu eklendi. Söz konusu çeyrekte, çelik dağıtım segmentinin faaliyet kârında, şirketin özellikle ABD biriminin piyasadaki fırsatlardan fayda sağlamasına olanak tanıyan uygun koşullar nedeniyle artış görüldü. Enerji segmenti faaliyet kârında ise, segmenti yeniden konumlandırmaya ve OCTG boru hattına harcanan sermayeyi azaltmaya odaklanan son girişimlerin sonucunda artış sağlandı.

Şirket, 2020 yılının sonunda ve 2021 yılının başında, hurda ve demir cevheri fiyatlarındaki artışa, talebin artmasına ve tedarik zincirinde stokların azalmasına bağlı olarak çelik fiyatlarının önemli ölçüde arttığını belirtti. Bu durum, servis merkezlerinde ve çelik dağıtım segmentinde satış gelirlerinin ve brüt marjların artmasına yol açtı.

Servis merkezlerinin sevkiyat tonajları çeyreklik bazda %10 artış göstererek, pandemi öncesi dönemde kaydedilen hacmi geçti ve ton başına satış fiyatında çeyrek bazda %26 artış sağladı. Sevkiyat tonajları, 2020 yılının ilk çeyreğine kıyasla %4 ve ton başına satış fiyatı ise %28 artış kaydetti. 2020 yılında düşük seyreden enerji ürünleri talebi ise artış göstermesine rağmen pandemi öncesi dönemin altında kaldı.

Şirket, servis merkezleri ve çelik dağıtım segmentlerinde orta vadeli piyasa koşullarının güçlü kalmasını bekliyor. Talebin, Kuzey Amerika’da nihai kullanıcı piyasalarda güçlü kalması, öte yandan da ürün bulunabilirliğinin daralması bekleniyor. Sonucunda ise, Russel’ın servis merkezleri ve çelik dağıtım segmentleri için ikinci çeyrekte uygun bir faaliyet ortamı oluşması bekleniyor. Şirket enerji segmentinde, Kanada’da baharın başlamasıyla birlikte mevsimsel bir yavaşlama yaşanması beklenirken, 2020 yılında kaydedilen düşüşün ardından, 2021’in ikinci yarısında enerji segmentinde sıçrama yaşanacağı tahmin ediliyor.