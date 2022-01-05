Rus sıcak sac üreticileri FAS’ın tekelciliğe ilişkin kararına itiraz etti

Çarşamba, 05 Ocak 2022 17:09:11 (GMT+3) | İstanbul

Rus sıcak sac üreticileri, Rusya Rekabet Kurumu (FAS) tarafından, üreticilerin 2021 yılının Ocak ayından itibaren sıcak haddelenmiş yassı mamul fiyatlarını tekele yol açacak seviyelerde tutmasına ilişkin aldığı karara itiraz etti.

29 Aralık tarihinde, Rekabet Kurumu’nun yerel sıcak sac üreticilerine ilişkin yayımladığı raporda söz konusu üreticilerin, dış piyasalara verilen fiyatlara kıyasla iç piyasada tekele yol açacak yüksek fiyatlar belirlediği ve bu fiyatları desteklediği ifadelerine yer verildi. Ayrıca, 21 Ocak 2021 tarihinden itibaren Severstal, MMK ve NLMK’nın sıcak sac fiyatlarında yaptığı artışın, üretim maliyetlerine kıyasla çok daha yüksek seviyelerde yer aldığı ifade edildi. Rusya iç piyasasını domine eden üreticilerin yaptıkları hamlelerin ilgili piyasalarda adil rekabeti sınırlayabileceği dile getirildi.

Her üç üretici de Rekabet Kurumu’nun açıkladığı ön sonuçları protesto etti. Özellikle, MMK bunları gerekçesiz ve gerçeklerle tutarsız buluyor. Ayrıca üretici, yassı piyasasının dalgalandığını ve fiyat seviyelerinin piyasa koşullarından kaynaklandığını, haksız rekabet olmadığını belirtti. Severstal ise, şirketin Rusya pazarına yönelik fiyatlarının ihracat pazarlarına yönelik tekliflerinden yüksek seviyede yer aldığına ilişkin beyanın doğru olmadığını ve suçlamalara dayanak olarak kullanılamayacağını belirtti. Şirket yetkilisi, “Komitenin vardığı sonucun objektif olmadığına ve hukuka aykırı olduğuna inanıyoruz,” dedi. NLMK ise “materyalleri incelediğine, soruşturma çerçevesindeki konumunu korumaya devam ettiğine ve gerekirse dava açacağına” yönelik açıklama yaptı.

Bir sonraki oturumun MMK ile Severstal için 20 Ocak 2022 tarihinde ve NLMK için 21 Ocak tarihinde yapılması planlanıyor.