Rus Novostal-M’nin yeni çelik tesisi yatırımı haberi şüpheyle karşılandı

Pazartesi, 20 Haziran 2022 17:47:39 (GMT+3) | İstanbul

Büyük ölçekli kütük ve yapısal çelik tedarikçisi olan Rusya merkezli holding Novostal-M, Leningrad bölgesinde yeni bir çelik tesisi inşa etmeyi planladığını duyurdu. Şirketin yöneticisi ile bölge valisi arasında 16 Haziran tarihinde bir anlaşma imzalandı.

Novostal-M tarafından yapılan açıklamaya göre, inşaat faaliyetleri 2024’ün sonunda ya da 2025’in başında başlayacak. Tesisin yıllık çelik üretim kapasitesi yaklaşık 1,5 milyon mt olacak ve tesiste inşaat demiri, kütük, filmaşin ve diğer ürünler üretilecek. Üretim ise elektrik ark ocağıyla yapılacak. İnşaat faaliyetlerinin 2-3 yıl sürmesi bekleniyor. Bu projeye yapılan yatırımın yaklaşık %10-15’inin Novostal tarafından yapılması geri kalanın ise dışarıdan temin edilmesi planlanıyor.

Bu proje, halihazırda Abinskiy SW ve Balakovo çelik tesislerine sahip olan holdingin üçüncü tesisi olacak. Bazı piyasa kaynakları, anlaşmanın şimdilik yalnızca kağıt üzerinde olduğunu ve projenin, Rusya iç piyasasındaki elverişsiz koşullar nedeniyle erteleneceğini düşünüyor. Bir tüccar, yaptırımların Rus ekonomisi ve özellikle de çelik talebi üzerindeki baskısı hakkında, “Bu ya çok riskli bir iş ya da yalnızca dikkat çekmek için yapılan bir açıklama. Şu anda Rusya’da yatırım yapmak için oldukça iyimser olmak gerek,” şeklinde konuştu. Buna ek olarak piyasadan edinilen bilgilere göre, Novostal-M mevcut çelik tesislerinde üretilen ürünleri satma konusunda ciddi zorluklar yaşıyor. Abinskiy Mısır ile Türkiye’ye ciddi zorluklar ve indirimlerle birlikte kütük satıyor. Bazı kaynaklar, Ukrayna’nın işgal edilen Donbas bölgesindeki üretimin arttığını göz önünde bulundurarak, üreticinin kendi ürettiği kütükle burada üretilen kütüğü karıştırarak satış yaptığını düşünüyor. Rusya yerel pazarına Ukrayna’da ele geçirilen Makeevka, Enakievo, DEMZ ve Alchevsk tesislerinden gelen kütüğün yanı sıra, Donbas bölgesinden giderek artan miktarda uzun mamul de geliyor ve bu durum, Novostal-M dahil yerel tedarikçilerin satışlarını olumsuz etkiliyor.

Yerel piyasadaki arz artmış ve uzun mamul ihracatı neredeyse durmuşken, tüm Rus üreticiler azalan yerel çelik tüketiminden olumsuz etkileniyor. Novostal-M’nin yatırım yapacağı uzun mamul segmentindeyse, inşaat sektöründen gelen talep son zamanlarda zayıfladı. Rusya inşaat sektörünün çelik tüketimi %15-20 düşüş göstererek, yerel üreticilerin uzun mamul üretiminin yaklaşık %20-25 azalmasına yol açtı. Buna ek olarak, yaptırımların inşaat sektörü üzerinde yarattığı baskı ve Rus halkının azalan alım gücü göz önüne alındığında, durumun daha da kötüye gitmesi bekleniyor.