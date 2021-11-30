Rus MMK’nın elektrik ark ocaklı çelik tesisindeki kazadan dolayı uzun mamul üretimi azalacak

Salı, 30 Kasım 2021 17:28:01 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi MMK, 29 Kasım Pazartesi günü elektrik ark ocaklı çelik kompleksinde bir kaza yaşandığını duyurdu. Piyasa kaynaklarına göre, trafo odasında ekipmanın patlamasının ardından bir yangın çıkı. Şirket hala kazanın sonuçlarını değerlendirirken, çelikhanesindeki normal faaliyetler durduruldu.

Bazı piyasa kaynakları faaliyetlerin normal duruma dönmesinin, diğer üreticilerdeki benzer kaza durumlarını düşünerek, 3-4 hafta sürebileceğini belirtti. Sonuç olarak, kompleksteki çelik üretimi sadece bir haddehanede gerçekleşecek ve bu durum MMK’nın uzun mamul üretimini doğal olarak azaltacak.