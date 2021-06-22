Rus MMK yeni kok bataryası inşa edecek

Salı, 22 Haziran 2021 17:27:46 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın başlıca çelik üreticilerinden MMK, kalkınma programı kapsamında kok imalat sektöründeki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Şirket, 2,5 milyon mt’a kadar kok üretim kapasitesine sahip 12 No’lu kok bataryasını inşa etmeyi planlıyor. Bu proje, MMK’nın mevcut tesislerini kademeli bir şekilde yeniden inşa etmesine ve halihazırda miadını doldurmuş bazı tesislerini de askıya almasına imkan sağlayacak. Buna ek olarak, son teknoloji bir ekipman kullanılması çevreye verilen zararı da azaltacak.

Projenin iki aşamalı olarak uygulanması bekleniyor. İlk aşamada, yıllık 1,25 milyon mt kok üretim kapasitesine sahip iki adet kok bataryası bloku inşa edilecek. Yatırımın ikinci aşamasında ise, aynı kapasitede iki blok daha inşa edilecek.

MMK Genel Müdürü Pavel Shilyaev, “Proje, MMK’nın beş eski kok bataryasını askıya almasına ve karbon salımını yılda 11.350 mt azaltmasına olanak sağlayacak. Projenin değeri yaklaşık 60 milyar RUB seviyesinde yer alıyor,” dedi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 2020 yılında devreye alınması beklenen proje pandemi nedeniyle ertelenmişti, ancak bugünlerde MMK projenin devreye alınma sürecini hızlandırmaya hevesli. Şirketin ilk üretimi 2022 yılında başlatması, ardından kalan blokları 2023 yılında devreye alması bekleniyor.