Rus Mechel zayıf talep ve fiyatlar nedeniyle Ocak-Eylül döneminde zarar bildirdi   

Cuma, 20 Kasım 2020 16:45:09 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın başlıca madenci ve çelik şirketlerinden biri olan Mechel, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Mechel, yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 47,07 milyar RUB net kâra kıyasla 25,96 milyar RUB (340,75 milyon $) net zarar bildirirken, satış gelirleri çeyreklik bazda %0,2 düşüşle 64,42 milyar RUB (845,57 milyon$) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet kârı 6,35 milyar RUB (83,34 milyon $) seviyesinde kaydedilirken, şirketin AVFÖK’ü çeyreklik bazda %6 artışla 9,35 milyar RUB (122,72 milyon $) seviyesinde kaydedildi. İkinci çeyrekte kaydedilen zayıf mali sonuçların ardından şirket, kömür piyasaları düşüşte olsa da üçüncü çeyrekte istikrarlı gelir ve AVFÖK büyümesi gösterdi. Şirket, zayıf talep ve kömür fiyatları nedeniyle söz konusu dönemde zorlu bir durumla karşılaştı.

Söz konusu çeyrekte, Mechel’in madencilik sektörü gelirleri kömür fiyatlarında görülen olumsuz dinamikler nedeniyle çeyreklik bazda %6 düşüşle 17,19 milyar RUB (225,64 milyon $) olurken, sektörün AVFÖK’ü pazarda görülen zayıflık düşük satış maliyetleriyle dengelendiğinden, çeyreklik bazda neredeyse değişmeyerek 6,41 milyar RUB (84,14 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte, söz konusu dönemde şirketin çelik sektörü gelirleri, çeyreklik bazda %3 artışla 41,35 milyar RUB (542,76 milyon $) olurken, sektörün AVFÖK’ü ise çeyreklik bazda %18 artışla 3,02 milyar RUB (39,64 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Mechel, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 12,17 milyar RUB net kâra kıyasla 15,76 milyar RUB (206,88 milyon $) net zarar kaydetti. Bu durum, söz konusu dönemde rublenin zayıflaması nedeniyle döviz borçlarında artan kambiyo zararlarının bir sonucu oldu. Söz konusu dönemde, Mechel’in satış gelirleri yıllık %11 düşüşle 196,19 milyar RUB (2,57 milyar $) olurken, faaliyet kârı yıllık %61 düşüşle 12,02 milyar RUB (157,78 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %29 düşüşle 31,36 milyar RUB (411,66 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında, Mechel’in madencilik sektörü gelirleri yıllık %19 düşüşle 52,47 milyar RUB (688,77 milyon $) olurken, sektörün AVFÖK’ü yılık %41 düşüşle 19,75 milyar RUB (259,27 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüş, çoğunlukla tüm kömür ürünlerindeki fiyatlarında kaydedilen büyük düşüşlerin bir sonucu oldu. Bununla birlikte, söz konusu dönemde şirketin çelik sektörü gelirleri, yıllık %8 düşüşle 123,75 milyar RUB (1,63 milyar $) olurken, sektörün AVFÖK’ü ise yıllık %5 düşüşle 10,12 milyar RUB (132,85 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Bu azalmanın sebebi ise çoğunlukla inşaat ürünlerindeki düşük fiyatlar oldu.