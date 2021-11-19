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Rus Mechel Ocak-Eylül döneminde net kâr kaydetti

Cuma, 19 Kasım 2021 09:57:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik ve madencilik devi Mechel, bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Mechel bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 15,76 milyar RUB net zarara kıyasla 53,08 milyar RUB (728,94 milyon $) net kâr açıkladı. Şirket bu durumu söz konusu dönemde Rus para biriminin değer kazanmasına bağladı. Aynı dönemde, Mechel’in satış geliri yıllık bazda %47 artarak 287,82 milyar RUB (3,95 milyar $) oldu. Şirketin faaliyet kârı ise geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 12,02 milyar RUB’a kıyasla 72,24 milyar RUB (991,95 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, şirketin AVFÖK’ü ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %167 artış göstererek 83,88 milyar RUB (1,15 milyar $) oldu.

Söz konusu dönemde, Mechel’in madencilik birimine ait satış geliri yıllık %44 artışla 75,32 milyar RUB (1,03 milyar $) olurken, birimin AVFÖK’ü yıllık %160 artışla 51,43 milyar RUB (706,16 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında şirketin çelik birimine ait satış geliri artan satış hacimleri nedeniyle yıllık bazda %55 artışla 191,70 milyar RUB (2,63 milyar $) seviyesinde yer alırken, birimin AVFÖK’ü yıllık %240 artışla 34,42 milyar RUB (472,62 milyon $) oldu.


Etiketler: Rusya  BDT  Mechel  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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