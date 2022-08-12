Rus çelik sektörünün 2030’a kadar durgun kalması bekleniyor, piyasa kaynakları daha karamsar

Cuma, 12 Ağustos 2022 17:13:55 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik sektörünün Ukrayna’ya karşı başlatılan savaşın ardından getirilen yaptırımlara bağlı olarak zarar gördüğü bilinirken, ülkenin sanayi ve ticaret bakanı sektörün yeni piyasa koşullarına uyum sağlaması için 2030 yılına kadar zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Ayrıca, üreticiler üretim oranlarını aşağı çekiyor. En büyük üretim kısıntıları Mayıs ile Haziran aylarında yapılırken, daha sonra yerel piyasanın dönemsel olarak canlanması sayesinde üretim oranları Temmuz ve Ağustos aylarında belirli bir istikrar kazandı. Ancak piyasa kaynaklarına göre genel piyasa görünümü, özellikle başta otomotiv ve inşaat olmak üzere birçok sektörde tüketime yönelik olumsuz beklentiler nedeniyle pek olumlu değil.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na göre, son birkaç yıldır uygulanan ve yetersizliği ispatlanmış ithal alım politikası nedeniyle, çelik sektörünün 2019-2020 dönemindeki üretim ve tüketim seviyelerine ulaşması sekiz yıl sürecek. Yapılan birçok çalışmaya göre, küresel teknolojiler, yedek parçalar ve parça tedariki pazarlarından çıkartılmış olan Rusya, çelik tüketimi ve üretimi dahil birçok sektörde faaliyetlerini sürdürme konusunda zorluk yaşayacak.

Bakanlık iki aşamalı bir strateji planlıyor; 2024-2025 uyum sağlama dönemi ve 2030’a kadar da iyileşme dönemi. Başlıca önerilen hamleler, ülkenin çelik tüketimine yönelik teşvikler sağlamak ve hidrokarbon taşımacılığına yönelik yeni yollar yapmak dahil yeni altyapı projelerine başlamak. Bakanlığın belgesine göre, AB’nin Rusya çıkışlı birçok çelik ürünün ithalatını yasaklamasının ardından, üreticilerin yaklaşık 4 milyon mt çeliği Doğu ülkelerine yöneltmesi bekleniyordu, ancak yeni stratejiye göre bu seviye 7 milyon mt olacak. Ülkenin bazı pazarlardaki varlığının askıya alınmasına ek olarak, daha sonra çıkarılan yaptırım paketleri Rus çelik üreticilerinin ticari faaliyetlerini özellikle sermaye, ödemeler, sigorta ve lojistik alanlarında giderek daha da zorlaştırdı. Ayrıca, rublenin değer kazanması ihracat faaliyetlerini desteklemedi. Rusya için başka bir olumsuz faktör ise, yaptırımlara bağlı riskler nedeniyle piyasa seviyesinin oldukça altından satış yapmak zorunda kalması oldu. Genel olarak, Rusya’ya yönelik yaptırımların uzun yıllar boyunca kaldırılması beklenmiyor, bu nedenle ihracat faaliyetleri sınırlı kalırken, üretim faaliyetleri de bakım ve modernleşme alanlarındaki teknolojik eksikliklerden etkilenebilir.

Rusya’nın çelik üretimi ve ihracatının önümüzdeki yıllarda düşüşünü sürdürmesi bekleniyor. Kaynaklara göre, bu yıl ülkenin çelik üretimi yıllık %16,4 düşebilir ve bu en ılımlı tahmin. Bir tüccar, “Ülkenin çelik üretimi %25-30 gerileyebilir,” şeklinde konuştu. Rusya’nın çelik tüketimi ve ihracatına yönelik en iyimser tahmin ise sırasıyla yıllık %13,8 ve %15,9 düşüş görüleceği yönünde.