Romanya inşaat demiri üretimine geri dönüyor, ithalatı azaltacak

Cuma, 24 Haziran 2022 14:11:54 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa’daki en büyük ticari profil ve vasıflı çelik üreticilerinden biri olan AFV Beltrame, bu yıl Mart ayında COS Targoviste’nin satın alımını tamamlamasının ardından Donalam markası altında inşaat demiri üretmek için işçi alımı ve yenileme süreçlerini başlattı. Calarasi ve Targoviste tesislerinde üretimin yeniden başlamasıyla Romanya, yıllardır ithalat yoluyla karşıladığı uzun mamul ihtiyacını artık kendi üretimiyle karşılayabilecek. Beltrame, eski tesisi modern ve rekabetçi bir tesise çevirmeyi hedefliyor, şirket, ekipmanların %80’ini yenilemek için önümüzdeki beş yıl içinde 100 milyon € yatırım yapmayı planlıyor.

Projenin ilk fazında, Donalam aylık 10.000 mt inşaat demiri üretme kapasitesine sahip olacak ve 2023 yılında aylık üretim 30.000 mt’a, yıllık üretim ise 300.000 mt’a çıkacak. 2024 yılında tamamlanması planlanan çevre dostu inşaat demiri ve filmaşin tesisi sayesinde Donalam Targoviste, yılda 700.000-800.000 mt uzun mamul sevkiyatı yapabilecek. Sonuç olarak ilk aşamalarda bile yerel inşaat demiri üretiminin, başta inşaat sektöründen gelen talep olmak üzere, iç piyasadaki talebin yarısını karşılayacağı düşünülüyor. Romanya’nın yıllık inşaat demiri tüketiminin 600.000-700.000 mt olduğu ve şu an tüm bu ihtiyacın Türkiye ve Bulgaristan’ın yanı sıra Yunanistan’dan yapılan ithalatla karşılandığı biliniyor. Ülkenin toplam inşaat demiri ve filmaşin tüketiminin ise 1,5 milyon mt olduğu tahmin ediliyor. Donalam yeniden devreye alındığında, ithalata kıyasla daha makul lojistik şartlar, teslim süreleri ve ödeme koşulları olacağından yerel tüccarlar ve inşaat firmalarının ihtiyaçlarının bir kısmını iç piyasadan karşılayacağı düşünülüyor.

AFV Beltrame Group’un iş geliştirmeden sorumlu yetkilisi Carlo Beltrame, “Yerel inşaat demiri üretiminin yeniden başlaması, Romanya’nın sanayileşmesi yolunda önemli bir adım ayrıca inşaat malzemeleri segmentinde pandeminin ve Ukrayna’daki savaşın getirdiği kriz ortamında ülkeye rahat bir nefes aldıracak. Üretim tesislerinin yenilenmesi ve iyileştirilmesine yapılması planlanan yatırımlarla birlikte Targoviste tesisi bir kez daha Romanya ekonomisinin yapı taşı haline gelecek,” şeklinde konuştu.