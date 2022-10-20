﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi ilk yarıda değişmedi, 2022 için sevkiyat tahmini düştü

Perşembe, 20 Ekim 2022 12:16:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli Rio Tinto bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirketin Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde yapılan demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %7 ve yıllık %1 artışla 84,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %1 düşüş ve Yandicoogina ve Gudai-Darri hatlarında gerçekleştirilen iki plansız demir yolu duruşuna rağmen ikinci çeyreğe kıyasla %4 artışla 82,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında Rio Tinto’nun Pilbara bölgesinde yapılan demir cevheri üretimi yıllık bazda değişim göstermeyerek 234,7 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları yıllık %1 düşüşle 234,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket 2022 yılında demir cevheri sevkiyatının bir önceki tahminde kaydedilen 320-335 milyon mt’un alt sınırında yer almasını bekliyor.

Öte yandan Rio Tinto ve Avustralya merkezli Wright Prospecting Pty Ltd, Pilbara’nın doğusunda yer alan Rhodes Ridge demir cevheri projesini kapsayan ortak girişimini yenilemeye karar verdiler. Şirketler 2030 yılından önce yıllık kapasitesi 40 milyon mt olacak bir tesis geliştirmeyi planlıyor. Rhodes Ridge ortalama %62,3 tenörlü 5,8 milyar mt yüksek kaliteli maden kaynağı içeriyor. Gelecekteki proje çalışmalarını desteklemek için şu anda kaynak sondaj programı yürütülüyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Rio Tinto 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düşen vadeli fiyatlar ve zayıf piyasa nedeniyle aşağı yönlü hareket etti

20 Eki | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın maden üretimi Nisan-Ağustos döneminde %4,2 arttı, Ağustos ayında %3,9 düştü

20 Eki | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları gevşedi

20 Eki | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 19 Ekim 2022

19 Eki | Hurda ve Hammadde

BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi Eylül çeyreğinde hafifçe arttı

19 Eki | Çelik Haberler

Ukraynalı ArcelorMittal Kryvyi Rih madencilik faaliyetlerine planlanandan önce yeniden başladı

19 Eki | Çelik Haberler

Vale’nin demir cevheri üretimi üçüncü çeyrekte arttı

19 Eki | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 18 Ekim 2022

18 Eki | Hurda ve Hammadde

PGML Brezilya’da yeni bir demir cevheri projesi başlatmayı planlıyor

18 Eki | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 17 Ekim 2022

17 Eki | Hurda ve Hammadde