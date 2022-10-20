Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi ilk yarıda değişmedi, 2022 için sevkiyat tahmini düştü

Perşembe, 20 Ekim 2022 12:16:33 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli Rio Tinto bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirketin Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde yapılan demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %7 ve yıllık %1 artışla 84,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %1 düşüş ve Yandicoogina ve Gudai-Darri hatlarında gerçekleştirilen iki plansız demir yolu duruşuna rağmen ikinci çeyreğe kıyasla %4 artışla 82,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında Rio Tinto’nun Pilbara bölgesinde yapılan demir cevheri üretimi yıllık bazda değişim göstermeyerek 234,7 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları yıllık %1 düşüşle 234,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket 2022 yılında demir cevheri sevkiyatının bir önceki tahminde kaydedilen 320-335 milyon mt’un alt sınırında yer almasını bekliyor.

Öte yandan Rio Tinto ve Avustralya merkezli Wright Prospecting Pty Ltd, Pilbara’nın doğusunda yer alan Rhodes Ridge demir cevheri projesini kapsayan ortak girişimini yenilemeye karar verdiler. Şirketler 2030 yılından önce yıllık kapasitesi 40 milyon mt olacak bir tesis geliştirmeyi planlıyor. Rhodes Ridge ortalama %62,3 tenörlü 5,8 milyar mt yüksek kaliteli maden kaynağı içeriyor. Gelecekteki proje çalışmalarını desteklemek için şu anda kaynak sondaj programı yürütülüyor.