Rio Tinto ve BlueScope düşük karbonlu çelik üretimi için mutabakat anlaşması imzaladı

Salı, 02 Kasım 2021 12:22:58 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, demir cevheri işleme, demir-çelik üretimi ve ilgili teknolojileri kapsayan çelik değer zincirinde karbon salımı düşük süreçleri araştırmak ve tasarlamak amacıyla Avustralyalı çelik üretici BlueScope ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Buna göre, şirketler BlueScope’un Port Kembla tesisinde koklaşabilir taş kömürü yerine temiz hidrojen kullanımı da dahil olmak üzere BlueScope’un Pilbara madeninden çıkan demir cevherini kullanarak düşük karbonlu çelik üretmenin yollarını arayacak. Öncelikli amaç, Pilbara’dan çıkan demir cevherini çelik haline getirilmeye uygun metalik demir üretmek için elektrikli eriticide işlenebilecek bir ürüne indirgemek amacıyla Port Kembla tesisinde yeşil hidrojen kullanmak olacak.

İş birliğinin ilk aşaması, Port Kembla’da bir hidrojen elektrolizörü, doğrudan indirgeme birimi ve eriticiden oluşan bir deneme tesisi kurmak olacak.

Rio Tinto, Kapsam 1 ve 2 karbon salımını 2030 yılına kadar %50 ve 2025 yılına kadar %15 azaltmayı hedefliyor. Bu hedefler, 2022 ve 2030 yılları arasında karbon salımını azaltmak için yaklaşık 7,5 milyar $’lık doğrudan yatırımla destekleniyor.