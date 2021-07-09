Rio Tinto, düşük karbon salımı yapan çelik değer zincirine geçiş için POSCO ile mutabakat anlaşması imzaladı

Cuma, 09 Temmuz 2021 11:09:28 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO ile düşük karbon salımı yapan çelik değer zincirine geçiş teknolojilerini ortaklaşa keşfetmek, geliştirmek ve uygulamak için bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Bu ortaklık kapsamında şirketler, Rio Tinto’nun demir cevheri işleme teknolojisini ve POSCO’nun çelik üretim teknolojisini entegre etmek de dahil olmak üzere, demir cevheri madenciliğinden çelik üretimine kadar tüm çelik değer zincirinde karbonsuzlaştırma için bir dizi teknoloji keşfedecek.

Her iki şirket de 2050 yılına kadar karbonsuz üretim yapmayı hedefliyor.