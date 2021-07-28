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RINL’nin özelleştirilme sürecinde danışmanların atanması için belirlenen son tarih uzatıldı

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 13:31:46 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) özelleştirilmesine yönelik kararlılığını yineleyen Hindistan hükümeti, ticari bankaların ve hukuki danışmaların atanması için belirlenen son tarihin, 28 Temmuz’dan 17 Ağustos’a uzatıldığını duyurdu.

İşçilerinin, çalışanların ve siyasi partilerin itirazına rağmen Hindistan hükümeti, RINL’nin özelleştirilecek şirketler listesinde yer almaya devam edeceğini ve bu amaca yönelik başlatılan sürecin sürdürüleceğini Parlamento’ya bildirdi.

Hükümet, özelleştirme sürecinin danışmanı olarak bir ticari bankayı ve danışman olarak bir hukuk firmasını atayacağını, tekliflerini göndermeleri için son tarihin 17 Ağustos olduğunu belirtti.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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