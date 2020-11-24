RINL’in bağlı kuruluşu BSLC diğer çelik üreticilerine de domolit tedarik etmek istiyor

Salı, 24 Kasım 2020 14:39:10 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) tüm hisselerine sahip olduğu bağlı kuruluşu Birsa Stone Lime Company Limited (BSLC), kendi bağlı kuruluşunun yanış sıra diğer yerli çelik üreticilerine de yüksek fırın kalitesinde dolomit tedarik etmeye başlamak için Hindistan Çelik Bakanlığı’ndan destek bekliyor.

BSLC’nin ülkenin doğusundaki Odisha eyaletindeki madenlerinde 260,355 milyon mt dolomit ve 165,67 milyon mt kireç taşı rezervi bulunuyor.

Madenci, bu yılın Ekim ayında RINL’e 31 vagon dolomit tedarik etti ve önümüzdeki aylarda 50 vagon dolomit göndermeyi planlıyor. Bu durum kendisini ülkedeki diğer entegre çelik üreticilerine de tedarik sağlama imkanı veriyor.

Kendi madenlerinden halihazırda yüksek fırın kalitesinde dolomit çıkaran ve gönderen BSLC, yakın zamanda sinterleme tesisi kalitesinde dolomit için kazı çalışmalarına hazırlanıyor. Böylece madenci çelik üreticilerine sunduğu hammadde yelpazesini genişletmiş olacak.

Eğer BSLC sipariş almaya başlarsa, rezervlerinden kireç taşı da çıkarmaya girişecek.