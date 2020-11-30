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RINL ortak girişim kapsamında POSCO’ya ödeme yapacağına dair iddiaları reddetti

Pazartesi, 30 Kasım 2020 12:26:10 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan devletine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), Güney Koreli çelik üreticisi POSCO ile ortak girişim kapsamında şirkete 1,35 milyar $ ödeme yapacağı iddialarını resmi olarak yalanladı.

RINL tarafından yayımlanan kamuoyunu aydınlatma açıklamasında, “RINL tarafından POSCO’ya ödeme yapılacağına dair bir öneri veya mali koşul yok,” ifadeleri yer alıyor.

RINL açıklamada “RINL ile POSCO arasında yüksek kalite çelik ürünler üretmek adına bir tesis inşa etmek için bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre, tesis için gerekli arazi RINL tarafından sağlanacak ve görüşmeler sürüyor,” ifadelerini kullandı.

İşçi sendikaları, RINL’in mevcut varlıklarının Güney Koreli şirkete teslim edileceğini ve RINL zarar kaydettiği zaman POSCO’ya ödeme yapması gerekeceğini ileri sürerek söz konusu ortak girişime karşı çıktı.


Etiketler: Hindistan  POSCO  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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