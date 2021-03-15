RINL işçileri özelleştirmeye karşı 25 Mart tarihinde süresiz olarak greve çıkacak

Pazartesi, 15 Mart 2021 14:35:41 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ipsat Nigam Limited (RINL) şirketinin işçilerini temsil eden tüm başlıca sendikaların ortak platformu, hükümetin RINL’ı özelleştirme kararını proteste etmek için 25 Mart tarihinde Vishakhapatnam’daki çelik tesisinde süresiz olarak greve çıkılacağını açıkladı.

Söz konusu platform, hükümetin, RINL’ın ve 7,3 milyon mt kapasiteli çelik tesisinin hisselerinin tamamının satılarak özelleştirilmesi kararını hemen geri çekmesini talep etti.

Sendikaların diğer taleplerinden biri de, RINL ile Güney Koreli çelik üreticisi POSCO arasında, RINL’ın arazisinde bir çelik tesisi inşa etme adına bir ortak girişim oluşturmaya yönelik geçen sene imzalanan mutabakat anlaşmasının feshedilmesi.

Sendikalar ayrıca, RINL’ın çelik tesisinde kullanmadığı arazi fazlasını paraya çevirmek adına devlete bağlı inşaat şirketi NBCC Limited ile yaptığı mutabakat anlaşmasını ertelemesini talep etti.

RINL şirketinin resmi sözcüsü, “RINL, işçilerinin 25 Mart itibarıyla süresiz olarak greve çıkacağını öğrendi. RINL yönetimi, tesisin faaliyetlerine devam etmesi hem yönetimin hem de işçilerin faydasına olduğu için grevi önlemek adına sendikaları görüşmeye çağırdı,” ifadelerini kullandı.