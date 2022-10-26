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RHI Magnesita India Hi-Tech Chemicals’ın refrakter birimini devraldı

Çarşamba, 26 Ekim 2022 09:53:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Küresel refrakter malzemesi tedarikçisi RHI Magnesita’nın Hindistan’da yer alan bağlı kuruluşu RHI Magnesita India Limited, Hi-Tech Chemical Limited’in refrakter birimini 75,73 milyon $ karşılığında devraldığını duyurdu.

RHI Magnesita India, devralımla birlikte şirketin yerel ve uluslararası refrakter sektöründeki konumunu güçlendireceğini ifade etti.

Devralım süreci önümüzdeki birkaç aylık süre içerisinde tamamlanacak.

RHI Magnesita Hindistan beraberinde altı Avrupa, Afrika ve Asya ülkesinde daha faaliyet gösteriyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Devralım 

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