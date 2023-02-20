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RHI Magnesita Hindistan’da kapasite artırımına ve yeni teknolojilere 439 milyon $ yatırım yapacak

Pazartesi, 20 Şubat 2023 10:21:47 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Küresel refrakter üreticisi RHI Magnesita, Hindistan’da yer alan bağlı kuruluşlarının kapasitesini artırmak ve tesislerini yenilemek amacıyla önümüzdeki üç yıllık süre zarfında yaklaşık 36 milyar INR (439 milyon $) yatırım yapacak.

RHI Magnesita CEO’su Stefan Borgas, “Hindistan’da hem organik hem de inorganik büyüyeceğiz. Söz konusu yatırımların bir kısmı OCL Dalmia Limited ve Hi-Tech Chemicals Limited devralımlarıyla hayata geçirilmiş oldu,” dedi.

Borgas, Hindistan’da refrakter kapasitelerinin şu an yıllık 500.000 mt seviyesinde yer aldığını ancak bunun yıllık 150.000 mt’unun atıl olduğunu ve talepteki açığı karşılamak amacıyla derhal yeniden devreye alınabileceğini ifade etti.

Şirket aynı zamanda refrakter üretim sürecini iyileştirmek ve yerel çelik sektörüne eksiksiz çözümler sunmak amacıyla Hindistan’daki faaliyetlerine yapay zeka ve dijital teknolojileri de entegre edecek.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Yatırım 

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