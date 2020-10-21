RHI Magnesita arge faaliyetlerine yılda 30 milyon € yatırım yapacak

Çarşamba, 21 Ekim 2020 10:32:11 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı Magnesita ve Avusturyalı RHI şirketleri tarafından kurulan küresel refrakter üreticisi RHI Magnesita, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yılda 30 milyon € yatırım yapacak.

Söz konusu yatırım, şirketin hem refrakter hem de çelik segmentlerinde yeni ürünler geliştirmesine yardımcı olması amacıyla yapılacak. RHI Magnesita, dünya genelindeki laboratuvarlarında 23 yeni “yenilikçi fikir” denedi. Bu 23 umut vadeden projenin %36’sı bir sonraki aşamaya geçti ve araştırma projesi oldu.

RHI Magnesita’nın Brezilya’daki projelerinden biri, Bahia eyaletinin Brumado şehrinde 2021 yılına kadar hazır olması beklenen yüksek teknolojili dönen fırın projesi. Şirket yalnızca bu projeye şimdiye kadar 180 milyon BRL (32,3 milyon $) yatırım yaptı. Bu proje, şirketin atık olarak belirlediği malzemeleri sektörde kullanılabilecek cevherlere dönüştürmeyi amaçlıyor.