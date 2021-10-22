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Renault 2021 için üretim kaybı tahminini çip krizi nedeniyle yükseltti

Cuma, 22 Ekim 2021 15:18:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransız otomobil üreticisi Renault, üçüncü çeyrekteki satış gelirlerinin yıllık %13,4 düşüşle 9 milyar € olduğunu, küresel satışlarının ise yıllık %22,3 düşüşle 599.027 araç seviyesine gerilediğini açıkladı. Düşüşler, yarı iletken çip krizi ve üretim kesintilerinden kaynaklandı.

Renault, bileşen eksikliği nedeniyle üçüncü çeyrek için üretim kaybının 170.000 adet olduğunu tahmin ediyor. Otomobil üreticisi, Eylül ayının başında 200.000 araç olan yıllık üretim kaybının yaklaşık 500.000 araca yükselmesini bekliyor.

Renault, 2021 mali yılında pozitif operasyonel serbest nakit akışı elde etmeyi hedefliyor.


Etiketler: otomotiv  Fransa  Avrupa Birliği  üretim  |  benzer haberler »


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