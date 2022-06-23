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Queensland’de maden yatırımı ve istihdam imtiyaz hakkı ödemelerindeki artışlar nedeniyle risk altında

Perşembe, 23 Haziran 2022 17:18:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya Maden Konseyi (MCA) Queensland’deki madencilik yatırımlarının ve bölgesel istihdamın hükümetin kömür madenciliğinde imtiyaz hakkı ödemelerini artıracağını açıklamasının ardından riske girdiğini belirtti.

Konseye göre, Avustralya’nın kârdan aldığı %30 oranındaki vergiye ek olarak gelir üzerindeki %40’lık imtiyaz hakkı Queensland’i dünyada madencilikten en fazla vergi lınan yer haline getiriyor. MCA, tüm emtialardaki yatırımcıları korkutma potansiyeline sahip olan bu vergilerin yalnızca binlerce doğrudan istihdamı değil, aynı zamanda binlerce küçük işletmeyi ve madenciliği destekleyen birçok topluluğu da etkileyeceğini belirtti.

MCA imtiyaz hakkı ödemelerindeki artış konusunda sektöre danışılmamasının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Konsey, “Avustralya maden ihracatında üstünlüğe sahip olsa da, madencilik ve maden işleme operasyonlarına yeni yatırım yapılacağının bir garantisi yok,” dedi.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Madencilik 

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