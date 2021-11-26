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Qian’an Jiujiang Wire yenileme programı kapsamında yeni çelik tesisi inşa edecek

Cuma, 26 Kasım 2021 11:07:33 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hebei merkezli çelik üreticisi Qian’an Jiujiang Wire Rod Co. (Jiujiang Wire), toplam üretim kapasitesi 2,3 milyon mt seviyesinde yer alacak 1.250 metreküp hacimli iki yüksek fırın; toplam üretim kapasiteleri sırasıyla 787.500 mt ve 2,25 milyon mt olacak bir adet 105 mt hacimli elektrik ark ocağı ve üç adet 100 mt hacimli elektrik ark ocağı inşa etmeyi planladığını duyurdu.

Söz konusu fırınların inşasına 1 Ekim tarihinde başlandığı ve inşaatın, 30 Eylül 2023’te tamamlanacağı belirtildi. Şirketin yeni üretim kapasitesi 5,33 milyon mt’a, devre dışı bırakılan üretim kapasitesi ise 6,67 milyon mt’a denk geliyor.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


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