﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
<

Puyang Steel’in üretim kapasitesi yeni devralımla birlikte 10 milyon mt’u aştı

Çarşamba, 01 Eylül 2021 14:35:44 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hebei eyaleti merkezli, Çinli çelik üreticisi Puyang Iron and Steel Group (Puyang Steel), aynı eyalette yer alan çelik üreticisi Hebei Xinwuan Iron and Steel Group Hong Rong Iron and Steel Co., Ltd.,’nin %70 hissesini satın aldığını duyurdu.

Puyang Steel’in yıllık ham çelik üretimi geçtiğimiz yıl 6,3 milyon mt seviyesinde yer alırken; Hong Rong Steel’in ise 2 milyon mt seviyesine aşmıştı.

Puyang Steel’in bağlı kuruluşu Xingtai Iron and Steel yıllık ham çelik üretim kapasitesi ise 2 milyon mt’un üzerinde yer alıyor.

Bu sayede, şirketin toplam yıllık ham çelik üretimi 10 milyon mt seviyesini aşacak.


Etiketler: Uzak Doğu  devralım  Çin  çelik üretimi  ham çelik  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

31  Ağu

Hunan Valin Steel’in net kârı ilk yarıda %84,39 arttı
31  Ağu

Baosteel’in net kârı ilk yarıda %276,74 arttı, ikinci yarıya yönelik beklentiler olumsuz
25  Ağu

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ağustos ortasında %4,6 arttı
16  Ağu

NBS: Çin’in ham çelik üretimi Temmuz ayında %8,4 düştü
06  Ağu

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi ve stokları Temmuz sonunda düştü