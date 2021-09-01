Puyang Steel’in üretim kapasitesi yeni devralımla birlikte 10 milyon mt’u aştı

Çarşamba, 01 Eylül 2021 14:35:44 (GMT+3) | Şanghay

Hebei eyaleti merkezli, Çinli çelik üreticisi Puyang Iron and Steel Group (Puyang Steel), aynı eyalette yer alan çelik üreticisi Hebei Xinwuan Iron and Steel Group Hong Rong Iron and Steel Co., Ltd.,’nin %70 hissesini satın aldığını duyurdu.

Puyang Steel’in yıllık ham çelik üretimi geçtiğimiz yıl 6,3 milyon mt seviyesinde yer alırken; Hong Rong Steel’in ise 2 milyon mt seviyesine aşmıştı.

Puyang Steel’in bağlı kuruluşu Xingtai Iron and Steel yıllık ham çelik üretim kapasitesi ise 2 milyon mt’un üzerinde yer alıyor.

Bu sayede, şirketin toplam yıllık ham çelik üretimi 10 milyon mt seviyesini aşacak.