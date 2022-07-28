PT Krakatau Steel ve POSCO ortak girişime 3,5 milyar $ yatırım yapacak

Perşembe, 28 Temmuz 2022 16:17:05 (GMT+3) | İstanbul

Reuters’ta yer alan bir habere göre, Endonezya merkezli çelik üreticisi PT Krakatau Steel ve Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), Endonezya’da bulunan ortak girişimleri Krakatau Posco’ya 3,5 milyar $ yatırım yapacak.

Önümüzdeki yıl başlayacak olan yatırımla ortak girişimin mevcut 3 milyon mt olan yıllık üretim kapasitesi 10 milyon mt’a yükseltilecek. Bu yatırımla şirketin üretim portföyüne elektrikli araç üretiminde kullanılmak üzere otomotiv sektörüne yönelik çelik de eklenecek.