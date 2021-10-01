Primetals ve thyssenkrupp yenilikçi yüksek fırın teknolojisi için güçlerini birleştiriyor

Cuma, 01 Ekim 2021 16:31:55 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp ile dünya çapında özel bir iş birliği anlaşması imzalayarak yüksek fırınlar için yenilikçi Sequence Impulse Process (SIP) teknolojisini piyasaya sürmeyi taahhüt ettiklerini açıkladı.

Bu teknoloji, yüksek fırın süreçlerine özel olarak uyarlandı. Teknolojiyi kanıtlamak için thyssenkrupp Steel Europe, Almanya’nın Duisburg kentindeki 1 No’lu yüksek fırına ilk tam sistemi kurdu.

SIP teknolojisi, indirgeyici materyaller olan kok ve kömür tüketimini optimize ederek, yüksek fırın verimliliğini artıracak, maliyetleri ve karbon salımı azaltacak ve hızlı bir yatırım getirisi sağlayacak.