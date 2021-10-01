﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Primetals ve thyssenkrupp yenilikçi yüksek fırın teknolojisi için güçlerini birleştiriyor

Cuma, 01 Ekim 2021 16:31:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp ile dünya çapında özel bir iş birliği anlaşması imzalayarak yüksek fırınlar için yenilikçi Sequence Impulse Process (SIP) teknolojisini piyasaya sürmeyi taahhüt ettiklerini açıkladı.

Bu teknoloji, yüksek fırın süreçlerine özel olarak uyarlandı. Teknolojiyi kanıtlamak için thyssenkrupp Steel Europe, Almanya’nın Duisburg kentindeki 1 No’lu yüksek fırına ilk tam sistemi kurdu.

SIP teknolojisi, indirgeyici materyaller olan kok ve kömür tüketimini optimize ederek, yüksek fırın verimliliğini artıracak, maliyetleri ve karbon salımı azaltacak ve hızlı bir yatırım getirisi sağlayacak.


Etiketler: Avrupa  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

01 Eki

TÇÜD: Türkiye Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek aylık ham çelik üretimini gerçekleştirdi
23 Eyl

Türkiye ham çelik üretimiyle Ağustos ayında rekor kırdı
21 Eyl

Yükselen Çelik yeni çelik servis merkezi kuracak
17 Eyl

Türkiye çelik sektörünün ihracat değeri bu yıl 20 milyar $’ı geçebilir
03 Eyl

Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Ağustos’ta aylık %2,90 arttı