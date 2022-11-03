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Primetals düşük kaliteli doğrudan indirgenmiş demir için yeni eritme teknolojisi geliştiriyor

Perşembe, 03 Kasım 2022 12:32:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis üreticisi Primetals Technologies, yüksek fırınlı tesislerin yerini alacak yeni bir yeşil çelik üretim teknolojisi geliştirmek için Avusturya merkezli refrakter ürün, sistem ve hizmet tedarikçisi RHI Magnesita ile bir iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı.

Elektrik enerjisiyle çalışan ve doğrudan indirgenmiş demirin eritilmesi ve son indirgeme işlemleri için kullanılan bir fırın olan bu yeni sisteme “Smelter” adı verildi. Doğrudan indirgeme tesisi ve LD konvertörü (bazik oksijen fırını) ile birlikte çalışan Smelter, çelik üretim tesisi için sıcak metal ve çimento sektöründe kullanılmak üzere erimiş cüruf üretiyor.

Ayrıca, yeni teknolojiyle karbon emisyonu altı kat azaltılacak.

Doğrudan indirgeme-Smelter-LD konvertörü adımlarından oluşan çelik üretim süreci özellikle düşük tenörlü demir cevherleri için kullanılabilir. Buna ek olarak LD konvertörü Smelter kullanılırken de faaliyet gösterebiliyor, böylece entegre tesislere sahip çelik üreticilerinin Smelter’a yatırım yaptıklarında üretim zincirlerinin geri kalanını değiştirmeleri ve sertifikalarını yenilemeleri gerekmiyor.

Smelter teknolojisi kurulurken yüksek fırın faaliyet göstermeye devam edilebilirken, Smelter faaliyete hazır olduğunda eski ekipmanın kullanımı durdurulabiliyor.


Etiketler: Avrupa Çelik Üretimi 

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