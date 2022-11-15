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POSCO’nun Pohang çelik tesisinin yeniden faaliyete geçme tarihi 2023’ün birinci çeyreğine ertelendi

Salı, 15 Kasım 2022 15:43:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, Eylül ayında yaşanan Hinnamnor tayfunun çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO) üzerindeki etkisine ilişkin bir rapor yayımladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket tayfundan dolayı çıkan yangın nedeniyle 6 Eylül tarihinde Pohang tesisindeki faaliyetleri askıya almıştı.

Rapora göre, 10 Kasım tarihi itibarıyla POSCO’nun Pohang tesisinde bulunan 18 çelik üretim tesisinden altısı yeniden faaliyete geçti.

POSCO bu yılın sonunda üretimini hasardan önceki seviyeye döndürmeyi hedefliyordu, ancak şimdi tesisin 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor.

Öte yandan bu yıl şirketin satış gelirlerinin 2,4 trilyon KRW (1,83 milyar $) azalacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO 

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