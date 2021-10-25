POSCO’nun faaliyet kârı üçüncü çeyrekte arttı, 2021 yılı için gelir beklentisi yükseldi

Pazartesi, 25 Ekim 2021 14:30:40 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte POSCO, hem iç hem de dış pazarlardaki yükseliş sayesinde çeyreklik bazda %41,8 artışla 3,12 trilyon KRW (2,66 milyar $) faaliyet kârı açıkladı. Söz konusu dönemde, şirketin nihai mamul satışları, yerel talebin güçlü seyretmesiyle bir önceki çeyreğe kıyasla %0,3 ve yıllık %1,4 artışla 9,02 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin geliri yıllık %44,7 artışla 20,64 trilyon KRW (17,64 milyar $) olurken, net kârı ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 514 milyar KRW’ya kıyasla 2,63 trilyon KRW (2,24 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, POSCO’nun ham çelik üretimi, ikinci çeyrekte tamamlanan bakım çalışmaları nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %2,6 artış ve talebi karşılama çabalarıyla yıllık %2,2 artışla 9,70 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

POSCO’nun 2021 yılı için ham çelik üretim beklentisi 38,2 milyon mt seviyesinde yer almaya devam ederken, nihai mamul satışlarının beklentisi 35,6 milyon mt seviyesinde yer alıyor. POSCO ayrıca 2021 yılında gelirinin ikinci çeyrekteki 66,4 trilyon KRW tahminine kıyasla 74,2 trilyon KRW olmasını bekliyor.