POSCO’nun faaliyet kârı ikinci çeyrekte arttı, 2021 yılı için ham çelik üretim beklentisi yükseldi

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 11:08:58 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu yılda POSCO yurt içi ve yurt dışındaki işletmelerinin performanslarının iyileşmesiyle çeyreklik bazda %41,8 artışla 2,2 trilyon KRW (1,91 milyar $) faaliyet kârı açıkladı. Söz konusu dönemde, şirketin nihai mamul satışları, yerel satışların iyileşmesiyle bir önceki çeyreğe kıyasla %2 ve yıllık %15,8 artışla 8,99 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin geliri yıllık %33,3 artışla 18,29 trilyon KRW (15,85 milyar $) olurken, net kârı ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 105 milyar KRW’ya kıyasla 1,81 trilyon KRW (1,56 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde, POSCO’nun ham çelik üretimi, bakım çalışmaları nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %1,1 düşüş ve talebi karşılama çabalarıyla yıllık %21,3 artışla 9,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

POSCO’nun 2021 yılı için ham çelik üretim beklentisi, birinci çeyrekteki 37,8 milyon mt tahminine kıyasla 38,2 milyon mt seviyesine yükselirken, nihai mamul satışlarının beklentisi 35,6 milyon mt seviyesinde yer alıyor. POSCO ayrıca gelirinin 2021 yılında 66,4 trilyon KRW olmasını bekliyor.