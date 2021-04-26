POSCO’nun faaliyet kârı çelik piyasasının iyileşmesiyle birinci çeyrekte arttı

Pazartesi, 26 Nisan 2021 12:30:22 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), bu yılın birinci çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu yılda POSCO çelik piyasasının iyileşmesi nedeniyle yıllık %120 ve çeyreklik bazda %79,8 artışla 1,55 trilyon KRW (1,39 milyar $) faaliyet kârı açıkladı. Söz konusu dönemde, şirketin nihai mamul satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %2 düşüş ve yıllık %2,2 artışla 8,81 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin satış hacmi, bakım çalışmaları nedeniyle söz konusu çeyrekte düştü.

Söz konusu dönemde şirketin geliri yıllık %10,5 artışla 16,07 trilyon KRW (14,46 milyar $) olurken, net kârı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %161,8 artışla 1,14 trilyon KRW (1,02 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın birinci çeyreğinde, POSCO’nun ham çelik üretimi, bakım çalışmalarına ve azalan mesai saatlerine rağmen talebi karşılama çabalarıyla yıllık %5,5 artış ve çeyreklik bazda %0,5 gibi küçük oranda bir düşüşle 9,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

POSCO’nun 2021 yılı için ham çelik üretim beklentisi 37,8 milyon mt seviyesinde, nihai mamul satışlarının beklentisi 35,4 milyon mt seviyesinde yer alıyor. POSCO ayrıca gelirinin 2021 yılında 63,2 trilyon KRW olmasını bekliyor.