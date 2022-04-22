POSCO yeni bir silisli çelik tesisinin inşasına başladı

Cuma, 22 Nisan 2022 15:08:54 (GMT+3) | Brescia

Güney Koreli çelik devi POSCO Güney Jeolla eyaleti, Gwangyang’da 804 milyon $’lık yeni bir taneli yönlendirilmemiş silisli çelik levha tesisinin inşaatına başladı. 2025 yılında tamamlanacak olan yeni tesis yıllık 300.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak.

POSCO araçlarda ve ev aletlerinde kullanılan çevre dostu çeliğe yönelik artan talebi karşılamak için taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik levha üretimini artırmak için daha sonra 1 trilyon KRW yatırım yapacağını belirtti.

POSCO şu anda 100.000 mt taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik levha dahil olmak üzere yılda 830.000 mt silisli çelik levha üretme kapasitesine sahip. Bu ürünler yüksek verim gerektiren elektrikli araçların ve ev aletlerinin çekirdek motorlarında kullanılıyor. POSCO’nun yıllık silisli çelik üretim kapasitesi yeni tesisin inşaatı tamamlandığında yaklaşık 1,13 milyon mt’a yükselecek. Yeni tesiste şirket en son teknolojiye sahip ekipmanlarla ürünün kalınlığını 0,1 mm’ye indirecek. İnceltilen çelik şirketin Samsung ve LG gibi önemli müşterilerinden gelen özel siparişleri karşılayabilmesini sağlayacak.

Tesisin inşaat sırasında 210.000 kişiye istihdam yaratması bekleniyor.