﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

POSCO sıvılaştırılmış doğal gaz depolama tanklarında kullanılacak yüksek manganlı çelik için onay aldı

Perşembe, 26 Mayıs 2022 14:42:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre ABD merkezli doğal gaz şirketi ExxonMobil sıvılaştırılmış doğal gaz depolama tanklarında kullanılması için Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co.’nun (POSCO) yüksek manganlı çeliğine onay verdi.

2013 yılında POSCO tarafından geliştirilen yüksek manganlı çelik son derece düşük sıcaklıklara ve yüksek basınca dayanıklı. Malzeme ayrıca eksi 162 santigrat derecede tutulan sıvılaştırılmış doğal gazı güvenli bir şekilde depolayabiliyor ve ucuz olması fiyatını rekabetçi kılıyor.

Onayın ardından şirketlerin yüksek manganlı çeliğin deniz aşırı LNG projelerinde uygulanması konusunda görüşmeler yapacağı ve hidrojen ile karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisinin geliştirilmesinde iş birliği yapacağı anlaşılıyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya çelik üretimi POSCO 

Benzer haberler

25 Nis

POSCO’nun faaliyet kârı artan çelik talebi sayesinde birinci çeyrekte yükseldi
22 Nis

POSCO yeni silisli çelik tesisinin inşasına başladı
28 Oca

POSCO’nun faaliyet kârı ve geliri 2021’de arttı
29 Ara

POSCO Pohang tesisindeki 1 No’lu yüksek fırını kapattı
25 Eki

POSCO’nun faaliyet kârı üçüncü çeyrekte arttı, 2021 yılı için gelir beklentisi yükseldi
26 Tem

POSCO’nun faaliyet kârı ikinci çeyrekte arttı, 2021 yılı için ham çelik üretim beklentisi yükseldi
26 Nis

POSCO’nun faaliyet kârı çelik piyasasının iyileşmesiyle birinci çeyrekte arttı
28 Oca

POSCO’nun satışları zayıf talep nedeniyle 2020’de düştü
23 Eki

POSCO’nun satışları otomotiv sektöründen gelen talebin artmasıyla üçüncü çeyrekte yükseldi
23 Tem

POSCO Pohang tesisindeki yaklaşık 50 yıllık 1 No’lu yüksek fırınını kapatacak