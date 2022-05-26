POSCO sıvılaştırılmış doğal gaz depolama tanklarında kullanılacak yüksek manganlı çelik için onay aldı

Perşembe, 26 Mayıs 2022 14:42:03 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre ABD merkezli doğal gaz şirketi ExxonMobil sıvılaştırılmış doğal gaz depolama tanklarında kullanılması için Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co.’nun (POSCO) yüksek manganlı çeliğine onay verdi.

2013 yılında POSCO tarafından geliştirilen yüksek manganlı çelik son derece düşük sıcaklıklara ve yüksek basınca dayanıklı. Malzeme ayrıca eksi 162 santigrat derecede tutulan sıvılaştırılmış doğal gazı güvenli bir şekilde depolayabiliyor ve ucuz olması fiyatını rekabetçi kılıyor.

Onayın ardından şirketlerin yüksek manganlı çeliğin deniz aşırı LNG projelerinde uygulanması konusunda görüşmeler yapacağı ve hidrojen ile karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisinin geliştirilmesinde iş birliği yapacağı anlaşılıyor.