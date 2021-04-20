POSCO Odisha eyaletinde 12 milyar $ değerinde bir çelik tesisi projesi planlıyor

Salı, 20 Nisan 2021 11:38:03 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ticaret Odası (ICC), Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’nun Odisha eyaletinde bir çelik tesisi inşa etmek için 12 milyar $ yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Söz konusu açıklama, Hindistan ile Güney Kore büyükelçisinin katılımıyla gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısının ardından yapıldı.

Güney Kore Büyükelçisi Shin Bongkil, POSCO’nun Odisha eyaletinde çelik tesisi inşa etmek adına 12 milyar $ yatırım yaparak, Hindistan’daki en büyük doğrudan yabancı yatırımı gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

Daha önceki birçok teklifinin başarısız olmasının ardından, POSCO'nun yeni bir çelik tesisi inşa etme planı gündeme geldi. Şirket, 2005 yılında Paradip eyaletinde yıllık 12 milyon mt kapasiteli bir çelik tesisi inşa etmek üzere Odisha hükümetiyle bir mutabakat anlaşması imzalamıştı. Ancak proje, hükümetin gerekli araziyi şirkete teslim edememesinin ardından 2012 yılında iptal oldu.

POSCO, Karnataka eyaletinde yıllık 6 milyon mt kapasiteli bir çelik tesisi inşa etmek için de eyalet hükümetiyle bir mutabakat anlaşması imzalamıştı, fakat bu proje de daha sonra iptal edildi.

Yakın zaman önce ise, POSCO ve Hindistan devletine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) Hindistan hükümetinin ısrarı üzerine, RINL’ye ait olan bir arazide yüksek katma değerli yassı mamul üretmek için yeni bir çelik tesisi projesine yönelik bir çalışma grubu oluşturmuştu.

Ancak, Hindistan hükümetinin, RINL’nin hisselerinin tamamının satılarak özelleştirilmesini onaylamasıyla birlikte bu proje de gerçekleşmedi. POSCO’nun ise Hindistan’da bir çelik tesisi projesi için yeni bir ortak aradığı belirtildi.

Şu anda Güney Koreli şirket, Hindistan’ın batısında bulunan ve yüksek katma değerli yassı mamul üreten POSCO Maharashtra Steel Limited’i işletiyor.