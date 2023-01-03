POSCO Malezya’da karbon yakalama ve depolama projesi geliştirecek

Salı, 03 Ocak 2023 11:35:28 (GMT+3) | İstanbul

Güney Kore merkezli POSCO Holdings, Malezya’nın devlete ait petrol ve doğal gaz şirketi Petroleum Sarawak (PETROS) ile Sarawak’ta karbon yakalama ve depolama projesi geliştirilmek amacıyla mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Buna göre taraflar, POSCO çelik tesislerinden ve Sarawak’taki mavi hidrojen üretiminden kaynaklanan karbonu yakalamak, taşımak ve depolamak için fizibilite çalışmaları yapacak.

POSCO Group ve PETROS, Güney Kore’de yakalanan karbonun Sarawak’a nakledilmesini ve karbon yakalama ile depolama altyapı tesisi inşaatını ayrıntılı olarak değerlendirmek için bir çalışma grubu oluşturmayı planlıyor.

Öte yandan geçtiğimiz yılın Eylül ayında POSCO Holdings, Sarawak H2biscus Temiz Hidrojen Projesi’ni geliştirmek için Güney Kore merkezli şirketler Samsung Engineering ve Lotte Chemical, Malezya merkezli SEDC Energy ve Sarawak Energy Berhad ile bir anlaşma imzaladı. Projenin fizibilite çalışmaları devam ediyor ve 2027 yılının sonuna kadar ticari hidrojen üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.