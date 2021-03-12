Posco Maharashtra Steel Limited’in faaliyetleri protestolar nedeniyle kesintiye uğradı

Cuma, 12 Mart 2021 12:03:59 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Maharashtra eyalet hükümeti yetkililerine göre, yerel otomobil sektörünün başlıca soğuk sac tedarikçilerinden Posco Maharshtra Steel Limited (PMSL), bir grup yerel siyasetçi ve işçinin protestoları sebebiyle faaliyetlerinde ciddi aksamalar yaşadı.

Bazı işçi ve yerel siyasetçiler, Hindistan’ın batısında yer alan tesise ürün giriş çıkışlarını kapatarak işçilerin de tesise girmesini engelledi ve tesisin tüm tedarik zincirinde ciddi aksamalar yaşanmasına yol açtı.

PMSL, Maharashtra hükümetine, tesisindeki üretim ve tedarik sorunları hemen çözüme kavuşmazsa otomobil üretiminin “tamamen durabileceğini” belirtti.

Yerel siyasetçiler ve işçiler, çalışma sorunlarına, yerel halka istihdam sağlanmasına ve sözleşmeli işçilerin maaşına zam yapılmasına yönelik protesto başlattı.

Hindistan Otomobil Üreticileri Kurumu da eyalet hükümetine, otomobil üreticilerine yapılan çelik tedarikinde yaşanan aksamalara yönelik ciddi endişe duyduğunu iletti.

Hindistan merkezli otomobil üreticileri Maruti Suzuki India Limited, Hyundai Motors India Limited, Kia Motors, Tata Motors ve Mahindra & Mahindra, PMSL’den hammadde tedarik eden en büyük şirketlerden bazıları.