POSCO Hindistan merkezli RINL ile ortak girişim oluşturmak istiyor

Perşembe, 11 Şubat 2021 14:39:06 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanı Dharmendra Pradhan’ın açıklamasına göre, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, Hindistan’ın devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) Vishakhapatnam’daki tesisinin arazisinde bir çelik tesisi kurmak istiyor.

POSCO ve RINL, 2019 yılında bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşması imzalamıştı ve her iki şirketin temsilcilerinden ortak bir çalışma grubu oluşturulmuştu. Ancak, ortakların hissedarlık payı belirlenmedi ve POSCO söz konusu projede en az %50 hisseye sahip olmak istediğini belirtti.

Ancak bakan, hükümetin bu ayın başında RINL’ın tüm hisselerinin özel yatırımcılara satılarak özelleştirilmesi kararının ardından, söz konusu ortak girişim teklifine yönelik daha fazla bilgi vermedi.

Bir çelik sektörü analistine göre, şu anda POSCO’nun RINL’in hisselerini alıp almayacağını tahmin etmek için çok erken. Yine de, şirketin RINL ile ortak girişim oluşturmak için bu kadar uğraştıktan sonra RINL’in hisselerinden almak için karşı teklif sunma ihtimali oldukça yüksek.

Şu anda POSCO’nun gelecekteki hamlelerine yönelik herhangi bir öngörüde bulunmanın yalnızca tahmin niteliğinde olacağını belirten analist, POSCO’nun RINL’in çoğunluk hissesine sahip olmasının “mantıklı” olduğunu söyledi. Çünkü böyle bir hamle, POSCO’ya RINL’in özel uzun mamul tesisini elde etmek için önemli bir avantaj sağlayacak. Dahası, bu hamle POSCO’ya, önceden RINL’in arazisinde yeni bir yassı mamul tesisi inşa etme planları yerine, söz konusu tesisin ürün portföyünü yassı mamule çevirme imkanı sağlayacak.