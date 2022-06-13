POSCO Gwangyang'da 4 No’lu yüksek fırınını devreye alırken, grev sebebiyle bazı tesislerinde üretime ara verdi

Pazartesi, 13 Haziran 2022 16:43:55 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO) tarafından yapılan açıklamada, onarım çalışmalarının ardından Gwangyang tesisinde yer alan 4 No’lu yüksek fırında üretimin yeniden başladığı duyuruldu.

Toplam 370,3 milyar KRW (278,2 milyon $) yatırım yapılan ve bir buçuk yıl süren bakım çalışmalarının hava kirleticilerinin azaltılmasına ve akıllı yüksek fırın sistemi aracılığıyla maliyet avantajının artırılmasına yardımcı olacağı öğrenildi. POSCO gelecekte 4 No’lu yüksek fırınını optimize ederek ve dolayısıyla kömür tüketimini düşürerek karbon salımını azaltmada öncü olmayı planlıyor.

Sürdürülebilir yeşil büyüme hedefiyle 2050 yılına kadar karbonsuz üretime ulaşmaya adım adım ilerleyen şirket, 2060 yılına kadar 20 trilyon KRW (15,5 milyar $) yatırımla çelik üretim sürecinin verimliliğini artırarak ve çevre dostu tesislere yatırım yaparak düşük karbonlu üretime geçmeyi hedefliyor.

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, POSCO, kamyon şoförlerinin yedinci gününe giren grevi nedeniyle Pohang’da yer alan tesisindeki bazı üretim hatlarında üretimine ara vermek zorunda kaldı. Üreticinin dört filmaşin tesisinde ve çoğunlukla ev aletleri sektörüne yönelik çelik ürünleri ve yüksek kaliteli inşaat malzemeleri üreten iki soğuk sac tesisinden birinde üretimini askıya aldığı öğrenildi. Üretime verilen aranın bilançosu filmaşin üretiminde günlük 7.500 mt ve soğuk sac üretiminde günlük 4.500 düşüş olarak açıklandı.

Söz konusu grevin Hyundai Steel ve Dongkuk Steel gibi diğer çelik üreticilerine olan hammadde sevkiyatlarını da tehlike altına soktuğu belirtiliyor. SteelOrbis’in gözlemlerine göre, Hyundai Steel’in üretimi henüz kesintiye uğramamış olsa dahi günlük 9.000 mt’luk sevkiyatını gerçekleştiremedi.