Polonyalı JSW KOKS’un üretimi tesisinde meydana gelen kazaya bağlı azaldı

Çarşamba, 28 Eylül 2022 11:01:03 (GMT+3) | İstanbul

Jastrzebska Spolka Weglowa SA’ya (JSW) bağlı Polonyalı kok üreticisi JSW KOKS S.A., Dabrowa Gornicza’da yer alan Przyjaźń kok tesisinde 22 Eylül tarihinde meydana gelen patlamanın sebeplerini tespit etme çalışmalarına devam ediyor. Kok fırınlarına kömür tedarik edebilmek amacıyla geçici çözümler arayan şirket, mevcut stokları doğrultusunda üretimini düşük seviyelerde tutmak zorunda kalıyor. Przyjaźń tesisinin aksine Radlin ve Jadwiga tesislerindeki faaliyetler herhangi bir aksama olmadan devam ediyor ve söz konusu tesislerin üretimleri Przyjaźń tesisinde meydana gelen kazaya bağlı yaşanan kayıpları dengelemek amacıyla kullanılıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “JSW Group olarak hem Polonya limanlarında hem de limanlar dışındaki diğer depolama alanlarında kok rezervlerimiz bulunuyor. Hem rezervlerimiz hem de Radlin ve Jadwiga tesislerimizin üretimi sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere kullanılacak,” ifadelerine yer verildi.

JSW KOKS S.A.’nın yüksek kaliteli metalürjik kok üretimi yıllık yaklaşık 3 milyon mt seviyesinde yer alıyor.