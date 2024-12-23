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Polonyalı Huta Częstochowa 2025’te tam kapasitede üretime yeniden başlayacak

Pazartesi, 23 Aralık 2024 14:28:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü ihracatçısı Węglokoks’un bağlı kuruluşu Huta Częstochowa, neredeyse bir yıllık aranın ardından birkaç gün önce tam operasyona yeniden başlamanın bir aşaması olan soğuk üretimi gerçekleştirdi. Tam kapasitede üretimin gelecek yılın başında yeniden başlaması bekleniyor.

Şirketin faaliyetlerine yeniden başlaması Polonya çelik pazarını güçlendirecek ve ülkenin ithalata bağımlılığını azaltacak.

Yıllık 700.000 mt ham çelik ve 1 milyon mt levha üretim kapasitesine sahip olan Huta Częstochowa, Węglokoks’un diğer haddehaneleri için hammadde üreterek maliyetleri düşürecek.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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