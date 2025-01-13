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Polonyalı Huta Częstochowa 20 Ocak’ta yeniden üretime başlayacak

Pazartesi, 13 Ocak 2025 11:25:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü ihracatçısı Węglokoks’un bağlı kuruluşu Huta Częstochowa, neredeyse 15 aylık duruşun ardından 20 Ocak tarihinde tam kapasitede üretime başlamayı planlıyor. Şirket 10 Ocak tarihinde test üretimi gerçekleştirdi. Huta Częstochowa’nın faaliyetlerine yeniden başlaması Polonya çelik pazarını güçlendirecek ve ülkenin ithalata bağımlılığını azaltacak.

Şirket Ocak ayında 10.000 mt çelik üretmeyi hedefliyor

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yıllık 700.000 mt ham çelik üretim kapasitesine sahip olan Huta Częstochowa, geçtiğimiz yılın Aralık ayında tam operasyona yeniden başlamanın bir aşaması olan soğuk üretimi gerçekleştirmişti.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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