Polonya merkezli JSW’nin satış geliri Corona virüsü nedeniyle Ocak-Eylül döneminde düştü

Pazartesi, 23 Kasım 2020 16:26:47 (GMT+3) | İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket yılın ilk dokuz ayında, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 704,4 milyon PLN net kâra kıyasla 1,09 milyar PLN (290,29 milyon $) net zarar kaydettiğini açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise, Corona virüsünden dolayı düşen kömür ve kok fiyatları nedeniyle %24,5 düşüşle 5,2 milyar PLN (1,38 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Jastrzebska Spolka Weglowa tesisi salgın nedeniyle Nisan-Eylül döneminde planlanan üretim hacmine ulaşamadı. Bu yılın ilk dokuz ayında JSW Poland’ın kömür üretimi, yıllık %2,8 düşüşle 10,6 milyon mt olurken, kok üretimi yıllık %4 düşüşle 2,4 milyon mt oldu.

Jastrzebska Spolka Weglowa madenlerinde üretilen kömür satışları, bir önceki yıla göre daha düşük seviyelerde yer aldı ve söz konusu dönemde yaklaşık 10 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu birimin satış gelirleri yıllık %28,4 düşüşle 2,6 milyar PLN (692,39 milyon $) seviyesinde yer aldı.

İlk dokuz ayda, üreticinin kok satışları %14,3 artarken, kok ve hidrokarbon satış gelirleri %22,7 düşerek 2,3 milyar PLN (612,49 milyon $) oldu. Öte yandan şirket, üçüncü çeyrekte satışlarında önemli bir artış kaydetti. Söz konusu dönemde şirketin kömür satış hacmi, ikinci çeyreğe göre yaklaşık %30, kok satış hacmi ise %54’ten fazla arttı.

JSW Yönetim Kurulu Başkanı Wlodzimierz Herezniak, “Avrupa çelik sektöründeki gerileme, JSW Group’un mali durumunu olumsuz etkiledi. Ancak, zor geçen ikinci çeyreğin ardından, Corona virüsü nedeniyle ekonomik faaliyetler büyük ölçüde sınırlıyken, üçüncü çeyrekte satışlarda önemli bir artış kaydettik. JSW Group ayrıca Corona virüsü salgını nedeniyle 84,6 milyon PLN maliyet kaydetti,” dedi.