Polonya merkezli JSW’nin kömür üretimi ve satışları birinci çeyrekte düştü

Cuma, 16 Nisan 2021 15:39:31 (GMT+3) | İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın birinci çeyreğinde JSW’nin toplam kömür üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %9,9 ve geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine kıyasla %16,6 düşüşle 3,40 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin toplam kok üretimi çeyreklik bazda %1,2 düşüş ve yıllık %11 artışla 920.000 mt oldu. Şirketin söz konusu çeyrekteki koklaşabilir taş kömürü üretimi 2,77 milyon mt seviyesinde yer alarak bir önceki çeyreğe kıyasla %1,6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %12,8 düşüş gösterdi.

Söz konusu çeyrekte JSW’nin toplam kömür satışları çeyreklik bazda %4,4 düşüş ve yıllık %14,9 artışla 3,82 milyon mt olurken, toplam kok satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %6 artış ve yıllık %3,2 düşüşle 1,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin toplam koklaşabilir taş kömürü satışları 2,99 milyon mt seviyesinde yer alarak çeyreklik bazda %1,3 düşüş ve yıllık %15,8 artış gösterdi. Öte yandan, JSW’nin ilk çeyrekte iç piyasaya yaptığı satışlar çeyreklik bazda %14 düşüş ve yıllık %12,1 artışla 1,22 milyon mt oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde JSW’nin ortalama kok fiyatı, bir önceki çeyreğe göre %18 arttı.